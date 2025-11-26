नागौर जिले में दौड़ रही कंडम बाल वाहिनियां, आए दिन हो रहे हादसे

नागौर. जिले में स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने के लिए संचालित होने वाली बाल वाहिनियों की स्थिति चिंताजनक हो गई है। जिला कलक्टर के निर्देश पर शिक्षा विभाग की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट ने इस व्यवस्था की पोल खोल दी है। बाल वाहिनी के मॉडल वर्ष से लेकर जीपीएस सिस्टम, हैल्पलाइन नम्बर, स्पीड गवर्नर सहित अन्य नियमों की पालना को शामिल करते हुए तैयार की गई रिपोर्ट में ज्यादातर कॉलम ‘नहीं’ से भरे गए हैं। कई वाहन तो ऐसे हैं जिनमें न तो स्पीड गवर्नर है और न ही जीपीएस सिस्टम। गांवों में स्कूली बच्चों का परिवहन करने वाले वाहनों की उम्र भी 20 साल से अधिक हो चुकी है। ऐसे वाहनों में न तो सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है और न ही समय पर फिटनेस करवाई जा रही है। कई वाहनों पर आवश्यक पीला कलर तक नहीं है, जो स्कूल वाहनों की अनिवार्य पहचान होती है। वहीं वाहन चालकों की स्वास्थ्य व नेत्र जांच भी समय पर नहीं हो पाती, जिससे बच्चों की सुरक्षा और अधिक जोखिम में पड़ जाती है। इन वाहनों के कारण आए दिन छोटे-बड़े हादसे हो रहे हैं।