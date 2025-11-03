गांधी चौक नो एंट्री में घुसा ट्रेलर व जमा भीड
-पुलिस ने ट्रेलर का किया जब्त, चालक को लिया हिरासत में
शराब के नशे में चालक ने ट्रेलर को नो-एंट्री में घुसाया, वाहन के मारी टक्कर, पोल से टकराया
नागौर. शहर के व्यस्त गांधी चौक क्षेत्र में रविवार रात करीब सवा दस बजे शराब के नशे में धुत एक ट्रेलर चालक ने नो एंट्री में वाहन घुसाकरहड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक ने नशे की हालत में वाहन को तेज रफ्तार से चलाते हुए पहले एक वाहन को टक्कर मारी और उसके बाद सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से भी टकरा गया। हादसे के दौरान आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार ट्रेलर चालक शराब के नशे में धुत था। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन व बिजली पोल को नुकसान पहुंचा है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि नो एंट्री क्षेत्र में बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होने के बावजूद कई बार रात के समय भारी वाहन बेखौफ घुस जाते हैं, जिससे हादसों की संभावना बनी रहती है। पुलिस ने मामले में चालक के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू कर दी है।
