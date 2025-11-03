शराब के नशे में चालक ने ट्रेलर को नो-एंट्री में घुसाया, वाहन के मारी टक्कर, पोल से टकराया

नागौर. शहर के व्यस्त गांधी चौक क्षेत्र में रविवार रात करीब सवा दस बजे शराब के नशे में धुत एक ट्रेलर चालक ने नो एंट्री में वाहन घुसाकरहड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक ने नशे की हालत में वाहन को तेज रफ्तार से चलाते हुए पहले एक वाहन को टक्कर मारी और उसके बाद सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से भी टकरा गया। हादसे के दौरान आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।