रेण में ओवरब्रिज पर लोहे के गार्डर रखने के कार्य के कारण तीन चरणों में आज 5.30 घंटे बंद रहेगी फाटक

जानकारी अनुसार, उत्तर-पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल की ओर से रेण आरओबी पर लोहे के गार्डर रखने के कार्य को लेकर समय सारिणी जारी की है, जिसके अंतर्गत 11, 12 और 13 सितंबर को तीन दिन रेण रेलवे फाटक संख्या सी-85 तीन चरणों में 3.45 से लेकर 5.30 घंटे तक बंद रहने वाली है। जिसकी शुरुआत गुरुवार सुबह 9.50 बजे से हो गई, जो पहले चरण में दोपहर 12.50 तक बंद रहेगी। इसके बाद दूसरे चरण के तहत फाटक दोपहर 1.15 बजे से 14.30 बजे तक 1.15 घंटे के लिए बंद रखी जाएगी। इसी तरह तीसरे चरण में शाम 4.15 से 5.30 तक 1.15 घंटे फाटक को बंद रखकर लोहे के गार्डर रखने का कार्य होगा। रेण रेलवे फाटक के साढ़े 5 घंटे बंद रहने से एनएच 58 से गुजरने वाले हजारों वाहन प्रभावित होंगे। इसके लिए अजमेर सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता की ओर से नागौर अतिरिक्त जिला कलक्टर को पत्र लिखने के बाद कार्य संतोषजनक रूप से पूरा हुआ, इसको लेकर यहां पुलिस के जवान भी तैनात रहे।