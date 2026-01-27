Rajasthan: UGC विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आया बढ़ा बयान, बोले- नहीं होगा दुरुपयोग

धर्मेंद्र प्रधान का यह आश्वासन तब आया जब देश में कई जगहों पर यूजीसी के नए नियमों का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूजीसी का मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा, हाल ही में जारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नियमों में जाति-आधारित भेदभाव की एक गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई गई है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर रखा गया है।