फार्म पॉन्ड योजना से किसानों की खुशहाली, बढ़ा सिंचित क्षेत्र और उत्पादन

नागौर. शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु वाले नागौर जिले में फार्म पॉन्ड (खेत तलाई) योजना किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। बीते दो वर्षों में जिले में 6 हजार 606 फार्म पॉन्ड का निर्माण कराया गया। इन पर सरकार ने 42.32 करोड़ रुपए का अनुदान दिया । करीब 3 हजार फार्म पौण्ड इससे पहले बन चुके हैं, यानी जिले में सरकारी सहयोग से बनने वाले फार्म पौण्ड की संख्या 9 हजार से अधिक है, इसके साथ सैकड़ों किसान ऐसे भी हैं, जिन्होंने बिना सरकारी सहयोग के खुद के स्तर पर भी फार्म पौण्ड बनाए हैं, परिणामस्वरूप जिले का सिंचित क्षेत्र लगभग 18 से 20 हजार हैक्टेयर तक बढ़ गया है। पानी की उपलब्धता बढ़ने से खेती को स्थायित्व मिला है, वहीं फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पान मैथी, सरसों, जीरा, मूंग आदि फसलों का उत्पादन बढ़ने से मंडियों में जिंसों की आवक बढ़ने के साथ जिले में उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है। पिछले चार-पांच साल में जिले में पान मैथी व जीरा की प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ने के साथ मूंग दाल की फैक्टरियां, सरसों की ऑयल मिल भी बढ़ी हैं, जहां कई श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है।