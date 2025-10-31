किसानों पर दोहरी मार, फसल का बीमा है, लेकिन कम्पनी नहीं मान रही नुकसान

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग प्रयोग के दौरान आने वाले औसत उत्पादन के आधार पर दिया जाता है न कि फसल की गुणवत्ता को लेकर। इस बार सितम्बर के अंतिम सप्ताह व अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई बेमौसम बारिश में भीगने से मूंग के दाने काले पड़ गए, जिसके कारण मंडी में भाव आधे भी नहीं मिल रहे हैं। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 8768 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन मंडी में किसानों को गुणवत्ता खराब होने के कारण 4 से 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे हैं, ऐसे में किसानों का कहना है कि फसल में नुकसान मानते हुए बीमा क्लेम दिया जाना चाहिए। भले ही क्रॉप कटिंग प्रयोग में मूंग का वजन, औसत उत्पादन के बराबर या ज्यादा आए।