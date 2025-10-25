मूंग खरीद की टाल-मटोल में किसान बेहाल: तारीख तय नहीं होने से घाटे का सामना

शुक्रवार को नागौर कृषि उपज मंडी में मूंग के भाव 4000 से 8200 रुपए प्रति क्विंटल रहे।किसानों का कहना है कि मूंग के औसत दाम 5 से 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल ही मिल रहे हैं। सामान्य मूंग, जो एमएसपी पर बिक सकता है, उसके भाव मंडी में 7 हजार रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं मिल रही है। ऐसे में किसानों को प्रति क्विंटल 1500 से 2000 हजार रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तो शुरू कर दी, लेकिन खरीद को लेकर अभी तक कोई तारीख तय नहीं की है, ऐसे में किसान मजबूरन मंडी में मूंग बेच रहे हैं, जबकि हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में खरीद शुरू हो चुकी है। एक ही प्रदेश में किसानों के भेदभाव किया जा रहा है।