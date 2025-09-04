घग्गर नदी में बाढ़, 15 दिन की प्रस्तावित बंदी की आशंका, जिला कलक्टर ने बीकानेर के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा पत्र

-जिला कलक्टर ने 2 हजार मीलियन लीटर पानी की उपलब्धता कराने का किया आग्रह

नागौर. घग्गर नदी में पानी की अत्याधिक आवक को देखते हुए नहरी परियेाजना की ओर से 15 दिनों की प्रस्तावित बंदी के संकेत दिए गए हैं। जबकि नागौर एवं डीडवाना-कुचामन जिले में रोजाना आपूर्ति के हिसाब से केवल सात दिन ही आपूर्ति की जा सकती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने आईजीएनपी बीकानेर के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को बंदी के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए 2 हजार मीलियन लीटर पानी की उपलब्धता कराने आग्रह किया है।

नहरी परियोजना विभाग के अधिकारियों के अनुसार बारिश के चलते घग्गर नदी में पानी ज्यादा आ गया है। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से अभी इसकी अधिकृत घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि कम से कम पंद्रह दिनों की बंदी की जा सकती है। नहर बंदी हुई तो फिर नागौर एवं डीडवाना-कुचामन जिले में पानी केवल सप्ताह भर के लिए ही उपलब्ध है। नहरी परियोजना विभाग के अधिकारियों से बातचीत के बाद जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बीकानेर के अतिरिक्त मुख्य अभियंता केा पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सूचना के अनुसार घग्गर नदी में पानी की अत्यधिक आवक को देखते हुए इन्दिरा गांधी नहर के प्रस्तावित 15 दिवसीय नहर बन्दी की अवधि में नागौर और डीडवाना - कुचामन जिलों के 13 शहरों व 1616 ग्रामों को पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करवाया जाना आवश्यक हैं । दोनो जिलो को नहर जल आपूर्ति करने की नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना प्रथम चरण व द्वितीय चरण की डिग्गीयों में वर्तमान में 7 से 8 दिनों का ही पानी उपलब्ध है। डिग्गीयों की वर्तमान भराव स्थिति एवं 15 दिनों की मांग के अन्तर का विवरण के अनुसार लगभग 2 हजार मिलियन लीटर पानी की अतिरिक्त भण्डारण इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की आरडी-749 पर किया जाना आवश्यक है । ऐसा नहीं होने पर जल संकट की स्थिति बन सकती है।

क्षमता से कम है पानी

नागौर और डीडवाना जिले के शहरो व 1616 गांवों की नहरी जलापूर्ति के लिए बीकानेर जिले के नोखा दैय्या में दो डिग्गीयो में कुल भंडारण क्षमता 11600 एमएल है वर्तमान में इसमें 4800 एमएल पानी उपलब्ध है। जिसमें निचले स्तर के डेड स्टोरेज को छोड़ कर शेष उपयोग योग्य जल की मात्रा 3300 एमएल है। यह पानी सप्ताह भर से ज्यादा नहीं चल जाएगा।

घग्गर नदी के जलंस्तर को देखते हुवे राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी नहर में 15 दिनों की नहर बंदी प्रस्तावित है । हालांकि इंदिरा गांधी नहर विभाग से संपर्क कर नागौर और डीडवाना जिलों को 15 दिन पर्याप्त पानी के लिए मुख्य नहर में पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था करने के लिए प्रयास किए जा रहे है ।

पी. एस. तंवर, अधीक्षण अभियंता, नहरी परियोजना नागौर