नागौर में मूंग की सरकारी खरीद नहीं हुई शुरू, मंडी में एमएसपी से दो-तीन हजार नीचे बिक रहा मूंग

गौरतलब है कि भारत सरकार ने खरीफ 2025 की फसल के लिए मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 8768 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, लेकिन नागौर जिले में अब तक एमएसपी पर मूंग की खरीद करना तो दूर अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के ही श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में गत 27 सितम्बर 2025 से मूंग खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि शेष जिलों में शीघ्र ही पंजीकरण शुरू करेंगे, लेकिन नागौर प्रदेश में सबसे अधिक मू्ंग उत्पादन करने वाला जिला है, इसलिए समय पर खरीद शुरू नहीं होने से हर बार पूरी खरीद नहीं हो पाती है या फिर किसान ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाते हैं और कम भाव पर मंडी में मूंग बेच देते हैं। नागौर के साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार से किसानों में रोष उत्पन्न हो रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि जल्द ही नागौर जिले में मूंग की सरकारी खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा।