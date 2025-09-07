सरकारी स्कूलों के भवन : पहले मांगे सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, अब मांग रहे वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी

शिक्षा अधिकारियों के अनुसार एसडीआरएफ के तहत पहले 1130 मरम्मत योग्य स्कूल भवनों की सूचना मुख्यालय को भिजवाई गई थी। उसके बाद 26 स्कूलों के प्रस्ताव और भेजे गए। इस प्रकार कुल 1156 विद्यालयों के मरम्मत प्रस्ताव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को भेजे गए हैं। इसके बदले में सरकार ने जिले के 263 विद्यालय भवनों के लिए साढ़े पांच करोड़ से अधिक की राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसकी पालना में संबंधित कार्यकारी एजेंसी को भेजकर कार्य प्रारम्भ करने के लिए निेर्देश दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार 49 विद्यालय भवनों की मरम्मत की स्वीकृति राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से गत 27 जुलाई को जारी की गई है।