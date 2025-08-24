अप्रशिक्षित लोगों के हाथों में नागौर जिले के जीएसएस, 16 महीने में 63 लोगों की मौत

ठेका पद्धति पर संचालित जिले के करीब 200 जीएसएस में सरकारी नियम-कायदे ताक पर रखे हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि निगम अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। गत दिनों नागौर दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जब मूण्डवा क्षेत्र के जीएसएस का निरीक्षण किया तो उन्होंने भी भारी अनियमितता पकड़ी, जिस पर उन्होंने जिले के सभी जीएसएस की जांच करवाने के निर्देश दिए, लेकिन 50 दिन से अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक न तो जांच हो पाई और न ही ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई।