नागौर में तेजादशमी पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा ऐलान, वीर तेजाजी के मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ की घोषणा

Nagaur News: नागौर के खरनाल में तेजा दशमी के मौके पर मंगलवार को आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। बेनीवाल ने वीर तेजाजी की जन्मस्थली पर निर्माणाधीन मंदिर के लिए आगामी 1 साल में 11 करोड़ रूपए की घोषणा की है। उन्होंने खरनाल पहुंचकर तेजाजी महाराज को धोक लगाई। वहीं, खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा भी समर्थकों के साथ पैतृक गांव पालड़ी व्यासा से खरनाल तक पैदल यात्रा कर पहुंचे।