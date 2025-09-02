Patrika LogoSwitch to English

नागौर

नागौर में तेजादशमी पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा ऐलान, वीर तेजाजी के मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ की घोषणा

हनुमान बेनीवाल ने वीर तेजाजी की जन्मस्थली पर निर्माणाधीन मंदिर के लिए 11 करोड़ रूपए की घोषणा की है।

नागौर

Lokendra Sainger

Sep 02, 2025

hanuman beniwal
Photo- Hanuman Beniwal X Handle

Nagaur News: नागौर के खरनाल में तेजा दशमी के मौके पर मंगलवार को आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। बेनीवाल ने वीर तेजाजी की जन्मस्थली पर निर्माणाधीन मंदिर के लिए आगामी 1 साल में 11 करोड़ रूपए की घोषणा की है। उन्होंने खरनाल पहुंचकर तेजाजी महाराज को धोक लगाई। वहीं, खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा भी समर्थकों के साथ पैतृक गांव पालड़ी व्यासा से खरनाल तक पैदल यात्रा कर पहुंचे।

सांसद हनुमान बेनीवाल मंदिर में दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे। जहां उनका मंच पर खरनाल मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों का स्वागत किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ रूपए की घोषणा की। साथ ही संबोधित करते हुए जाट समाज और सर्व समाज को तेजा दशमी की शुभकामनाएं दी।

गौरतलब है कि तेजादशमी पर खरनाल में वीर तेजाजी की जन्मस्थली पर मेला लगता है। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। बीती रात से ही जागरण के साथ ही श्रद्धालुओं का आने शुरू हो गया था। मंदिर में श्रद्धालुओं ने प्रसाद चढ़ाकर तेजाजी महाराज की ज्योत के दर्शन कर मन्नत मांगी। खरनाल स्थित मंदिर में ज्योत प्रज्ज्वलित करके मेले की औपचारिक शुरुआत हुई।

