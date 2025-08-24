नागौर में भारी बारिश: कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा, डीडवाना में दीवार ढहने से दो मजदूरों की मौत, नागौर में मकान ढहा 

नागौर. जिले में आज यानी 24 अगस्त को भारी बरसात हुई। जिला मुख्यालय पर सुबह छह बजे रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो आठ बजे मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गया। आठ बजे से 11 बजे तक लगातार तीन घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे पूरा शहर पानी-पानी हो गया।
कॉलेज रोड व बीकानेर रोड पर एक-एक फीट से अधिक पानी भरने से डिवाइडर के ऊपर से पानी निकलने लगा। वहीं शहर के शिवबाड़ी क्षेत्र में दो से तीन फीट तक पानी भर गया, जिससे शिवबाड़ी से कुम्हारी दरवाजा की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों के घरों में भी पानी भर गया। इसी प्रकार बी रोड, लौहारपुरा, नया दरवाजा, कृषि मंडी तिराहा, दिल्ली दरवाजा, मूण्डवा चौराहा सहित अन्य क्षेत्रों में घुटनों से लेकर कमर तक पानी का भराव हो गया है। जिला मुख्यालय के जेएलएन अस्पताल में भी पानी भर गया है। जिला प्रशासन ने शहरवासियों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है, साथ ही जर्जर घरों वाले लोगों को रैल बसेरों में पहुंचने की अपील की गई है। नागौर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी बारिश के समाचार है।
बड़ली रोड पर गिरा मकान, तीन लोग दबे
नागौर शहर के प्राइवेट बस स्टैण्ड से बड़ली की ओर जाने वाले रास्ते पर एक पुराना मकान तेज बारिश के चलते आज सुबह ढह गया, जिससे उसमें तीन लोग दब गए। एक व्यक्ति को बाहर निकालकर गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। जबकि दो के दबे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार डीडवाना-कुचामन जिले के कोलिया पहाड़ी क्षेत्र में भारी बरसात से एक मकान की दीवार गिर गई। जानकारी के अनुसार दीवार के मलबे में दबने से दो मजदूरो की मौत हो गई, जिनकी पहचान कोटा निवासी राहुल और दिलखुश के रूप में हुई है।
गांवों में भी अच्छी बरसात
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज अच्छी बरसात हो रही है। जायल, खींवसर, मूण्डवा तहसीलों के कई गांवों में तेज बारिश से पानी का भराव हो गया है। खींवसर क्षेत्र के भावंडा थाना परिसर में बारिश का पानी घुस गया है, वहीं जालय के छापड़ा सहित अन्य गांवों में तेज बारिश से पानी भर गया है। मूण्डवा के निकटवर्ती ईनाणा गांव में रात से लेकर अब तक बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से खेत लबालब भर चुके हैं। ट्यूबवेलों के पानी से सिंचाई वाले खेतों में पानी का भराव अधिक हुआ है, इससे फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है।