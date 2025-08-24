नागौर में भारी बारिश: कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा, डीडवाना में दीवार ढहने से दो मजदूरों की मौत, नागौर में मकान ढहा 

कॉलेज रोड व बीकानेर रोड पर एक-एक फीट से अधिक पानी भरने से डिवाइडर के ऊपर से पानी निकलने लगा। वहीं शहर के ​शिवबाड़ी क्षेत्र में दो से तीन फीट तक पानी भर गया, जिससे ​शिवबाड़ी से कुम्हारी दरवाजा की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों के घरों में भी पानी भर गया। इसी प्रकार बी रोड, लौहारपुरा, नया दरवाजा, कृषि मंडी तिराहा, दिल्ली दरवाजा, मूण्डवा चौराहा सहित अन्य क्षेत्रों में घुटनों से लेकर कमर तक पानी का भराव हो गया है। जिला मुख्यालय के जेएलएन अस्पताल में भी पानी भर गया है। जिला प्रशासन ने शहरवासियों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है, साथ ही जर्जर घरों वाले लोगों को रैल बसेरों में पहुंचने की अपील की गई है। नागौर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी बारिश के समाचार है।