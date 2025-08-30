30 August Weather Alert: रात 10.30 बजे से पहले भारी बारिश की चेतावनी, टूटकर बरस सकते हैं बादल

राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी घंटे के भीतर कई जिलों में हल्की मध्यम से लेकर भारी बारिश का बड़ा अलर्ट जारी किया है।
विभाग के अनुसार अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर जिले और आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान एक-दो दौर भारी बारिश का भी आ सकता है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनूं, चूरू, सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, श्रीगंगानगर, जोधपुर के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं नागौर जिले में मौसम विभाग ने रविवार को भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही यलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार जिले के अधिकांश हिस्सों में रविवार को भारी बारिश की आशंका है।
चेतावनी खासतौर पर नागौर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए है। नागौर शहर में कई इलाकों में पिछले दिनों की बारिश से जलभराव की स्थिति अभी तक बनी हुई है। बारिश के पानी के निकासी का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। सडक़ों पर पानी का जमाव है, जिससे आवाजाही में परेशानी आ रही हैं।
जिले में मौसम को लेकर 31 अगस्त को भारी बरसात का अलर्ट है। इसके बाद 1 व 2 सितम्बर को भी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। जिले में 3 सितम्बर के बाद मौसम सामान्य होने की उम्मीद है।