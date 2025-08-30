30 August Weather Alert: रात 10.30 बजे से पहले भारी बारिश की चेतावनी, टूटकर बरस सकते हैं बादल

चेतावनी खासतौर पर नागौर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए है। नागौर शहर में कई इलाकों में पिछले दिनों की बारिश से जलभराव की स्थिति अभी तक बनी हुई है। बारिश के पानी के निकासी का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। सडक़ों पर पानी का जमाव है, जिससे आवाजाही में परेशानी आ रही हैं।