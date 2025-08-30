Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Heavy Rain Alert: सिरोही में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम विभाग की नई चेतावनी, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rain Alert: मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो घंटों के भीतर बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और उदयपुर जिलों में एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है।

सिरोही

Rakesh Mishra

Aug 30, 2025

rain in rajasthan
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के चलते कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। शनिवार को सिरोही में मेघ खासे मेहरबान रहे। शहर में करीब दो घंटे में ढाई इंच पानी बरसा। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो घंटों के भीतर बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और उदयपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

Rain alert

यहां भी अलर्ट जारी

वहीं जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनूं, चूरू, सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही में हल्की से मध्मय बारिश हो सकती है। विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है।

सिरोही में झमाझम

वहीं सिरोही में सुबह से ही काले-घने बादल छाए रहे। शहर में करीब दो घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इस दौरान शहर में 65 मिमी यानी 2.55 इंच पानी बरसा। दो घंटे तक हुई मूसलाधार बरसात से शहर के मुख्य बाजारों और निचली जगहों पर पानी भर गया। शहर के सदर बाजार, बस स्टैंड रोड, जेल चौराहा, मस्जिद रोड, आदर्श नगर रोड, सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, सरजावाव दरवाजा की सड़कों पर वेग से पानी बहा।

शहर के विभिन्न इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। शहर सहित आस-पास के क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश के बाद आस-पास के नदी नालों में भी पानी की आवक हुई। शहर के मुख्य पेयजल स्रोत अणगौर बांध में 17 फीट पानी शनिवार शाम 4 बजे तक मापा गया।

कई जगहों पर हुआ जलभराव

शनिवार को हुई मुसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति हो गई। शहर के रामझारोखा मैदान में करीब 1 फीट तक पानी भर गया। जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। शहर के निकट सारणेश्वरजी जाने वाले रास्ते पर भी करीब 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हुई। मूसलाधार बारिश से शहर के निचले इलाकों में भी जलभरव की स्थिति बनी।

Updated on:

30 Aug 2025 06:52 pm

Published on:

30 Aug 2025 06:51 pm

Heavy Rain Alert: सिरोही में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम विभाग की नई चेतावनी, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

