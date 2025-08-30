Heavy Rain Alert: सिरोही में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम विभाग की नई चेतावनी, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

शनिवार को हुई मुसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति हो गई। शहर के रामझारोखा मैदान में करीब 1 फीट तक पानी भर गया। जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। शहर के निकट सारणेश्वरजी जाने वाले रास्ते पर भी करीब 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हुई। मूसलाधार बारिश से शहर के निचले इलाकों में भी जलभरव की स्थिति बनी।