Heavy Rain Alert: 3 दिनों तक भारी बारिश कर सकती है बेहाल, IMD ने दी बड़ी चेतावनी

आबूरोड-माउंट आबू मार्ग से लेकर गुरु शिखर तक जगह-जगह बहते झरने व नदी- नाले भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तापमान में मामूली सी हलचल के साथ अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। सवेरे हल्के सर्द मौसम के बीच भ्रमणकारियों ने भ्रमण के बाद जगह-जगह लगी चाय की थड़ियों पर अदरक की चाय का स्वाद लेते हुए यात्रा का आनंद लिया।