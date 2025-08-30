Heavy Rain Alert: 3 दिनों तक भारी बारिश कर सकती है बेहाल, IMD ने दी बड़ी चेतावनी

राजस्थान के सिरोही शहर सहित जिले के कई हिस्सों में शुक्रवार को बारिश हुई। जिले में सबसे अधिक बारिश पिंडवाड़ा क्षेत्र में हुई। सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही चलती रही। दिनभर उमस से लोग परेशान रहे। दोपहर करीब 3 बजे अचानक मौसम का मिजाज बदला और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई।
मौसम विभाग ने अभी 3 दिन तक जिले में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं शुक्रवार को शहर में सुबह से ही कभी धूप तो कभी बदलों की आवाजारी रही। जिससे उमस भरी गर्मी से लोग परेशान दिखे। इसके बाद आसमान में काले बादल छाए तथा बादलों की तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हुई।
पोसालिया कस्बा सहित क्षेत्र के गांवों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई, जिससे सूकड़ी नदी की धारा अविरल बह रही है। सूकड़ी नदी सिंचाई परियोजना इण्डिकेशन डेम की नहरों से निर्धारित मात्रा में कण्टूर बांधों में पानी पहुंच रहा है, जिससे कुओं का जल स्तर बढ़ने की उम्मीद बनी है। नदी में पानी आने से काश्तकारों के चेहरे खिल गए।
आबूरोड-माउंट आबू मार्ग से लेकर गुरु शिखर तक जगह-जगह बहते झरने व नदी- नाले भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तापमान में मामूली सी हलचल के साथ अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। सवेरे हल्के सर्द मौसम के बीच भ्रमणकारियों ने भ्रमण के बाद जगह-जगह लगी चाय की थड़ियों पर अदरक की चाय का स्वाद लेते हुए यात्रा का आनंद लिया।
सनवाड़ा के आसपास क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। अच्छी बारिश होने से सनवाड़ा नदी पूरे वेग के साथ बही। शुक्रवार दोपहर 2 बजे बाद तेज बारिश होने से सनवाड़ा के आसपास के क्षेत्र अटाल खेड़ा, रानेला, गोरूआ सहित आस पास के क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई।
पिण्डवाड़ा क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 27 एमएम बारिश दर्ज की गई। शहर में हुई अच्छी बारिश से सड़कों पर पानी चला तथा निचले स्थानों में जल भराव की स्थिति भी हुई।