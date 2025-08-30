Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Heavy Rain Alert: 3 दिनों तक भारी बारिश कर सकती है बेहाल, IMD ने दी बड़ी चेतावनी

Weather Alert: मौसम विभाग ने सिरोही जिले में 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है।

सिरोही

Rakesh Mishra

Aug 30, 2025

Weather Alert
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के सिरोही शहर सहित जिले के कई हिस्सों में शुक्रवार को बारिश हुई। जिले में सबसे अधिक बारिश पिंडवाड़ा क्षेत्र में हुई। सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही चलती रही। दिनभर उमस से लोग परेशान रहे। दोपहर करीब 3 बजे अचानक मौसम का मिजाज बदला और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई।

मौसम विभाग ने अभी 3 दिन तक जिले में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं शुक्रवार को शहर में सुबह से ही कभी धूप तो कभी बदलों की आवाजारी रही। जिससे उमस भरी गर्मी से लोग परेशान दिखे। इसके बाद आसमान में काले बादल छाए तथा बादलों की तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हुई।

Sariska Rain: सरिस्का की वादियों में मूसलाधार बारिश; रूपारेल नदी में आया जबरदस्त उफान, कई गांवों का संपर्क टूटा
अलवर
Sariska Rain

काश्तकारों के चेहरे खिले

पोसालिया कस्बा सहित क्षेत्र के गांवों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई, जिससे सूकड़ी नदी की धारा अविरल बह रही है। सूकड़ी नदी सिंचाई परियोजना इण्डिकेशन डेम की नहरों से निर्धारित मात्रा में कण्टूर बांधों में पानी पहुंच रहा है, जिससे कुओं का जल स्तर बढ़ने की उम्मीद बनी है। नदी में पानी आने से काश्तकारों के चेहरे खिल गए।

आकर्षण का केन्द्र बने झरने

आबूरोड-माउंट आबू मार्ग से लेकर गुरु शिखर तक जगह-जगह बहते झरने व नदी- नाले भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तापमान में मामूली सी हलचल के साथ अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। सवेरे हल्के सर्द मौसम के बीच भ्रमणकारियों ने भ्रमण के बाद जगह-जगह लगी चाय की थड़ियों पर अदरक की चाय का स्वाद लेते हुए यात्रा का आनंद लिया।

सनवाड़ा नदी वेग से बही

सनवाड़ा के आसपास क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। अच्छी बारिश होने से सनवाड़ा नदी पूरे वेग के साथ बही। शुक्रवार दोपहर 2 बजे बाद तेज बारिश होने से सनवाड़ा के आसपास के क्षेत्र अटाल खेड़ा, रानेला, गोरूआ सहित आस पास के क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई।

पिण्डवाड़ा में 27 एमएम बारिश

पिण्डवाड़ा क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 27 एमएम बारिश दर्ज की गई। शहर में हुई अच्छी बारिश से सड़कों पर पानी चला तथा निचले स्थानों में जल भराव की स्थिति भी हुई।

पाली में बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर, कहीं सवारियों से भरा वाहन तो कहीं बाइक सवार पति-पत्नी बहे
पाली
pali

