प्रस्तावित कार्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करें

सोमवार को केन्द्रीय नोडल अधिकारी नीरज कुमार द्वारा ग्राम पंचायत गोगेलाव में गवाही तालाब में वृक्षारोपण एवं जल वितरण व्यवस्था का जायजा लिया जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए जल वितरण प्रणाली के संबंध में उन्होंने जनप्रतिनिधियों ,जिला प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों के साथ ग्राम के मोहल्ले में घूम कर ग्राम वासियों से बातचीत की । ग्राम वासियों ने बताया कि अब सप्लाई में सुधार हुआ है। तत्पश्चात ग्राम पंचायत आलय में केंद्रीय दल द्वारा पूर्व दौर में सुझाए गए गवाई कुंवे को पूर्ण भरण के लिए अगोर बनाने का कार्य भी ग्राम पंचायत द्वारा शुरू किया गया था जिसमें आवश्यक सुधार के लिए सुझाव दिए गए। अलाय में पानी वितरण व्यवस्था हेतु ग्रामीणों से बात करने पर बताया गया कि हर तीसरे दिन पानी एक घंटे के लिए आता है जिसमें प्रेशर कम रहता है मौके पर ही एचडी के अधिकारियों को वितरण व्यवस्था सही करने हेतु निर्देश दिए गए ।उन्होंने श्रीबालाजी में भ्रमण के दौरान किया गहन निरीक्षण तत्पश्चात श्रीबालाजी में आम नागरिकों ने कुछ इलाकों में गत कई वर्षों से पानी सप्लाई की समस्या बताई। इस पर सीएनओ कुमार ने जिला प्रशासन व जल संसाधन से संबंधित अधिकारियों को इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने की आवश्यकता बताई। केन्द्रीय नोडल अधिकारी नीरज कुमार (निदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार) दूसरे दिन मंगलवार को मूण्डवा के ग्राम जनाणा व रूण व मेड़ता के ग्राम शिव के दौरे पर रहे। शिव में एफएचटीसी, और रूण में आरडब्ल्यूएसएस से संबंधित कार्यों की प्रगति देखी साथ ही केंद्रीय दल आसपास के स्थानों में भी संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया।