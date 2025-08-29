धुंधळिया धोरां में,पदमण नागणी खुंखावे रे”

नागौर. झोरड़ा धाम में दो दिन तक चले मेले का गुरुवार को समापन हो गया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने हरिराम बाबा को धोक लगाई। इस दौरान हुई भजन संध्या में एक से बढकऱ एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। झौरङा के मैळै में भजन संध्या का शुभारंभ पुजारी रमेश शर्मा और हरिराम बाबा सेवा मण्डल ट्रस्ट के सदस्य ईश्वरदान चारण ने कवि कानदान कल्पित"स्मृति मंच पर हरिराम बाबा व जनकवि कानदान कल्पित के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत अंतरर्राष्ट्रीय कलाकार सत्यपाल सान्दू ने गणेश वन्दना से की। इसके बाद बाबो तपधारी, सीखङली,वीर हनुमाना, दुनियादारी,समय रो भरोसो कोनी, सुनाकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बनाया। कवि कानदान"कल्पित" की रचित भजन व जसोल ठाकुर का परचा"मां बाप री विपदा हरण" धुंधळिया धोरा में पदमण नागणी खुंखावे रे परचा सुनाया। सुबह हरिराम बाबा की आरती के पश्चात पुजारी हनुमान महाराज, ईश्वरदान चारण व भल्लाराम ने प्रसाद का वितरण किया।