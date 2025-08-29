Patrika LogoSwitch to English

नागौर

धुंधळिया धोरां में,पदमण नागणी खुंखावे रे"

नागौर. झोरड़ा धाम में दो दिन तक चले मेले का गुरुवार को समापन हो गया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने हरिराम बाबा को धोक लगाई। इस दौरान हुई भजन संध्या में एक से बढकऱ एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई।

नागौर

Ravindra Mishra

Aug 29, 2025

nagaur nagaur news
नागौर. रात्रि में झोरड़ा मेले का विहंगम नजारा

झोरड़ा में हरिराम मेले का हुआ समापन, भजन संध्या में भजनों की प्रस्तुति, ग्राम पंचायत ने की व्यवस्थाएं

नागौर. झोरड़ा धाम में दो दिन तक चले मेले का गुरुवार को समापन हो गया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने हरिराम बाबा को धोक लगाई। इस दौरान हुई भजन संध्या में एक से बढकऱ एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। झौरङा के मैळै में भजन संध्या का शुभारंभ पुजारी रमेश शर्मा और हरिराम बाबा सेवा मण्डल ट्रस्ट के सदस्य ईश्वरदान चारण ने कवि कानदान कल्पित"स्मृति मंच पर हरिराम बाबा व जनकवि कानदान कल्पित के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत अंतरर्राष्ट्रीय कलाकार सत्यपाल सान्दू ने गणेश वन्दना से की। इसके बाद बाबो तपधारी, सीखङली,वीर हनुमाना, दुनियादारी,समय रो भरोसो कोनी, सुनाकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बनाया। कवि कानदान"कल्पित" की रचित भजन व जसोल ठाकुर का परचा"मां बाप री विपदा हरण" धुंधळिया धोरा में पदमण नागणी खुंखावे रे परचा सुनाया। सुबह हरिराम बाबा की आरती के पश्चात पुजारी हनुमान महाराज, ईश्वरदान चारण व भल्लाराम ने प्रसाद का वितरण किया।

मेले में इन्होंने श्रद्धालुओं के लिए की व्यवस्थाएं

सरपंच चाऊ सुरेश चारण ने बताया की मंदिर से बाहर मेला मैदान की सारी व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत चाऊ की ओर से की गई। देखभाल के लिए वालंटियर लगाए। पानी के टैंकर लगाए और जनरेटर लगा कर लाइट की व्यवस्थाएं की गई।

Published on:

29 Aug 2025 04:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / धुंधळिया धोरां में,पदमण नागणी खुंखावे रे"

