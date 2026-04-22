इंटरसेप्टर का कमाल, तीन साल में 5.23 करोड़ के चालान, ओवरस्पीड पर कसा शिकंजा

हमारे पास अभी एक इंटरसेप्टर है, जिससे अलग-अलग जगह खड़ी करके तेज गति से चलने वाले वाहनों के चालान काटे जाते हैं। लगातार हो रही कार्रवाई का वाहन चालकों में असर दिख रहा है। खासकर रोजाना सफर करने वाले वाहन चालक अब गति का विशेष ध्यान रखते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। हमाने दो इंटरसेप्टर वाहन और मांगे हैं, जिनके जल्द मिलने की उम्मीद है। इसके बाद कार्रवाई को और बढ़ाएंगे।