जैनाचार्य नित्यानंद सूरीश्वर को पद्मश्री मिलने के उपलक्ष में मनाएंगे अभिनंदन समारोह

आयोजक अरुण ओस्तवाल व प्रमोद चौरडिय़ा ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि नित्यानंद महाराज की प्रेरणा से बिहार के जमुई जिले के लछुआड़ में 125 बेड का भगवान महावीर अस्पताल बना गया है। इसके अलावा कई अस्पताल, धर्मशालाएं, मंदिर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का भी उनकी प्रेरणा से निर्माण कराया गया है। उनके इन सामाजिक व धार्मिक कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है।