व्यापारी की हत्या के विरोध में कुचामन बंद, थाने के सामने धरना

पिछले वर्ष नवंबर माह में भी शहर के 5 प्रतिष्ठित व्यापारियों को रोहित गोदारा ने लॉरेंस गैंग के नाम पर ऑनलाइन वॉट्सएप कॉल के जरिए 2-2 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकी दी थी। उस समय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शफीक खान सहित फहीम पठान, सरफराज उर्फ विक्की व शोएब को सूरत ग्रामीण (गुजरात) पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था और उन्हें कुचामन लाकर शहर में परेड भी कराई गई थी। इसके बाद चारों आरोपियों को जेल भेज दिया था। ये सभी जमानत पर घटना के समय बाहर थे। इसी मामले में डब्बा कॉलर को लेकर कुचामन के आदित्य जैन को भी गिरफ्तार किया था। इसके बावजूद व्यवसायी की गोली मारकर हत्या करने से पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।