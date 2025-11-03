माही दरवाजा पुलिस चौकी खुद ‘बेघर’

नागौर. माही दरवाजा पुलिस चौकी का भवन दरवाजा ढहने से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे दो महीने बाद भी ठीक नहीं किया जा सका है।
-स्टाफ कोतवाली में बैठकर करता ड्यूटी
- भारी बारिश में ढहने से मलबे में तब्दील माही दरवाजा पुलिस चौकी
नागौर. शहर के माही दरवाजा क्षेत्र में स्थित पुलिस चौकी का भवन अगस्त माह में हुई भारी बारिश के दौरान ढह गया था। चौकी भवन गिरने के बाद से अब तक इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सका है। परिणामस्वरूप चौकी का पूरा स्टाफ पिछले दो महीने से कोतवाली थाने में बैठकर काम कर रहा है। पुलिस चौकी का बोर्ड भी पिछले करीब सवा दो महीने से मलबे में दबा पड़ा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चौकी बंद होने से क्षेत्र में रात के समय असामाजिक तत्वों व जुआरियों का उत्पात बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि पहले चौकी के कारण पुलिस की नियमित गश्त और निगरानी रहती थी, जिससे क्षेत्र में शांति बनी रहती थी, लेकिन अब चौकी बंद रहने से उपद्रवियों के हौसले बुलंद हो गए हैं।
चौकी के पास के दुकानदारों ने बताया कि देर रात तक सड़कों पर शोर-शराबा और संदिग्ध गतिविधियां होती रहती हैं। कई बार शिकायतें करने के बाद भी फिलहाल स्थायी व्यवस्था नहीं बन पाई है। कोतवाल वेदपाल शिवरान ने बताया कि माही दरवाजा चौकी का भवन भारी बारिश के दौरान ढह गया था, जिसके नए भवन निर्माण का बजट आने पर करवाया जाएगा। फिलहाल चौकी का स्टाफ अस्थायी रूप से कोतवाली थाने से ही काम कर रहा है।
