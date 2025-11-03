माही दरवाजा पुलिस चौकी खुद ‘बेघर’

नागौर. शहर के माही दरवाजा क्षेत्र में स्थित पुलिस चौकी का भवन अगस्त माह में हुई भारी बारिश के दौरान ढह गया था। चौकी भवन गिरने के बाद से अब तक इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सका है। परिणामस्वरूप चौकी का पूरा स्टाफ पिछले दो महीने से कोतवाली थाने में बैठकर काम कर रहा है। पुलिस चौकी का बोर्ड भी पिछले करीब सवा दो महीने से मलबे में दबा पड़ा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चौकी बंद होने से क्षेत्र में रात के समय असामाजिक तत्वों व जुआरियों का उत्पात बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि पहले चौकी के कारण पुलिस की नियमित गश्त और निगरानी रहती थी, जिससे क्षेत्र में शांति बनी रहती थी, लेकिन अब चौकी बंद रहने से उपद्रवियों के हौसले बुलंद हो गए हैं।