प्रदेश में बलात्कार के 40 फीसदी से ज्यादा मामले जांच में निकले झूठे, पुलिस ने दी एफआर

नागौर. प्रदेश में दर्ज होने वाले बलात्कार के कुल मामलों में से 40 फीसदी से अधिक प्रकरण जांच में इस साल झूठे साबित हुए हैं। इसी प्रकार महिला उत्पीडऩ (दहेज) के भी 35 फीसदी से अधिक मामलों में पुलिस झूठा मानते हुए एफआर लगा रही है। यह खुलासा पुलिस विभाग की रिपोर्ट में हुआ है। राजस्थान पुलिस की ओर से विधानसभा में पेश किए गए एक सवाल के जवाब में बताया गया कि इस साल के शुरू के छह महीने जनवरी से जून 2025 तक प्रदेश में बलात्कार के कुल 2966 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 1187 मामलों में पुलिस ने एफआर दी है। जबकि 392 पेंडिंग हैं। इसी प्रकार बलात्कार के बाद हत्या के कुल 12 मामले दर्ज हुए, जिनमें 3 में एफआर दी गई। दहेज हत्या के 187 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 31 में एफआर दी गई, जबकि 31 अभी जांच में है। पिछले छह महीने में महिला उत्पीडऩ (दहेज) के 6192 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 3004 में चालान पेश किए, जबकि 1863 मामलों में एफआर दी गई तथा 1325 पेंडिंग है। मामलों में करीब 38 फीसदी प्रकरण झूठे पाए गए। दहेज हत्या के सबसे ज्यादा 14 मामले धौलपुर जिले में दर्ज हुए हैं।