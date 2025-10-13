विधानसभा के चौथे सत्र के ज्यादातर प्रश्नों के नहीं मिले जवाब, सरकार के दावे खोखले

नागौर. विधानसभा में विधायकों की ओर से लगाए जाने वाले सवालों के जवाब देने को लेकर विभागीय अधिकारी गंभीर नहीं हैं। यही कारण है कि हर सत्र में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जिनके जवाब देने अधिकारियों को पसीना छूटता है, इसलिए वे चाहे सरकार बदल जाए, लेकिन जवाब नहीं देते। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 16वीं विधानसभा के चौथे सत्र में लगाए गए अधिकतर प्रश्नों का जवाब आज तक नहीं दिया है। हालांकि एक सितम्बर से शुरू हुआ चौथा सत्र (मानसून सत्र) 10 सितम्बर 2025 को समाप्त हो गया था, जिसमें कुल छह बैठकों में मात्र 18 घंटे 40 मिनट की कार्यवाही हुई। इस सत्र में विधायकों ने ज्यादा सवाल भी नहीं लगाए, मात्र 1249 सवाल लगाए गए, उनमें सभी 70 फीसदी से अधिक सवाल आज भी अनुत्तरित हैं।