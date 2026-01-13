13 जनवरी 2026,

मंगलवार

नागौर

मांगों पर नहीं बनी सहमति, सांसद हनुमान बेनीवाल का समर्थकों के साथ जयपुर कूच

बजरी माफिया और बजरी खनन करने वाले ठेकेदारों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सहमति नहीं बनने पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सैकड़ों समर्थकों और किसानों के साथ जयपुर की ओर कूच कर दिया।

नागौर

image

kamlesh sharma

Jan 13, 2026

Hanuman Beniwal: फोटो पत्रिका

रियांबड़ी (नागौर)। बजरी माफिया और बजरी खनन करने वाले ठेकेदारों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सहमति नहीं बनने पर मंगलवार शाम को रालोपा सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सैकड़ों समर्थकों और किसानों के साथ जयपुर की ओर कूच कर दिया।

पिछले शनिवार को किसान स्वाभिमान रैली के बाद प्रशासन से वार्ता का आयोजन किया गया। रात में वार्ता के बाद रविवार तड़के जिला प्रशासन ने मांगों को पूरा करने के लिए दो दिन का समय मांगा। इस बीच मंगलवार को सांसद बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पहुंचे। चार बजे किसान प्रतिनिधिमंडल और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता हुई।

प्रशासन ने मांगों के निस्तारण को लेकर प्रस्ताव पेश किया, जिसे सांसद ने किसानों के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन केवल कागजी खानापूर्ति कर रहा है, जबकि धरातल पर किसानों को राहत देने का कोई इरादा नहीं दिख रहा। इसके बाद उन्होंने मंच से हाइवे की तरफ कूच करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में समर्थक बेनीवाल के साथ पहले हाईवे की तरफ बढ़े और फिर जयपुर की ओर कूच करने की घोषणा होने पर पुष्कर होते हुए जयपुर की तरफ आगे बढ़ गए।

नागौर आने की सूचना पर प्रशासन अलर्ट

बेनीवाल के धरना स्थल से निकलते ही नागौर जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट की ओर जाने वाले रास्तों पर बल्लियां लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई। कुछ देर बाद सूचना मिली कि बेनीवाल जयपुर की ओर निकल गए हैं। इसके बाद यहां कलक्ट्रेट रोड पर लगाई गई बल्लियां हटा दी गईं।

Published on:

13 Jan 2026 09:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / मांगों पर नहीं बनी सहमति, सांसद हनुमान बेनीवाल का समर्थकों के साथ जयपुर कूच

