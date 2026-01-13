मांगों पर नहीं बनी सहमति, सांसद हनुमान बेनीवाल का समर्थकों के साथ जयपुर कूच

प्रशासन ने मांगों के निस्तारण को लेकर प्रस्ताव पेश किया, जिसे सांसद ने किसानों के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन केवल कागजी खानापूर्ति कर रहा है, जबकि धरातल पर किसानों को राहत देने का कोई इरादा नहीं दिख रहा। इसके बाद उन्होंने मंच से हाइवे की तरफ कूच करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में समर्थक बेनीवाल के साथ पहले हाईवे की तरफ बढ़े और फिर जयपुर की ओर कूच करने की घोषणा होने पर पुष्कर होते हुए जयपुर की तरफ आगे बढ़ गए।