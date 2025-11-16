एमएसपी खरीद : सरकार नहीं रही सुन, मूंग में लगने लगा घुन

शनिवार को नागौर मंडी में इनाणा से आए किसान हड़मानराम ने सरकारी व्यवस्था से परेशान होकर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, ‘सरकार को सिर्फ वोट के समय किसान दिखाई देता है, बाकी समय हमारी फसल, हमारा नुकसान किसी को दिखाई नहीं देता। अगर खरीद शुरू नहीं करनी थी तो पहले ही बोल देते, हम भी देख लेते बाजार में कैसे बेचें।’ गांवों में किसान अब मजबूरी में दलालों को अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेच रहे हैं। भंडारण की सुविधा सीमित है और जहां है, वहां मूंग जल्द खराब होने लगती है। घुन का असर बढ़ता देख किसान बेचने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार की चुप्पी से उन्हें कोई उम्मीद नहीं बची है।