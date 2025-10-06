केवी के लिए नगरपालिका को मिली भूमि

भूमि का पंजीकृत मूल्य राजस्व दर 6.92 रुपए प्रति हेक्टेयर के आधार पर 40 गुना मूल्य यानी 590 रुपए तहसीलदार के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के बाद ही भूमि का कब्जा नगरपालिका को सुपुर्द किया जाएगा। भूमि की किस्म गैर मुमकिन गौचर होने के कारण संबंधित उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन पालिका को सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।भूमि का उपयोग केवल केंद्रीय विद्यालय निर्माण और संबंधित आवंटन के प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का वर्गीकरण परिवर्तित नहीं किया जाएगा।