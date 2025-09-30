Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…महिला एवं बाल विकास विभाग में 42 प्रतिशत पद खाली, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

105 स्वीकृत पदों में 44 खाली, वर्षों से नियुक्तियाँ लंबितआंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियाँ और पोषण योजनाएँ प्रभावितनागौर. महिला बाल विकास विभाग में 42 प्रतिशत पद खाली हैं। कई सालों से यही स्थिति चल रही है। इसमें महिला पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी से लेकर मंत्रालयिक कर्मचारियों सरीखे महत्वूपर्ण पद शामिल हैं। इसकी वजह से न केवल विभागीय [&hellip;]

2 min read

नागौर

image

Sharad Shukla

Sep 30, 2025

105 स्वीकृत पदों में 44 खाली, वर्षों से नियुक्तियाँ लंबित
आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियाँ और पोषण योजनाएँ प्रभावित
नागौर. महिला बाल विकास विभाग में 42 प्रतिशत पद खाली हैं। कई सालों से यही स्थिति चल रही है। इसमें महिला पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी से लेकर मंत्रालयिक कर्मचारियों सरीखे महत्वूपर्ण पद शामिल हैं। इसकी वजह से न केवल विभागीय कार्यालय के कार्यों की गतिविधियां प्रभावित हुई है, बल्कि वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया लंबित रहने के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियाँ और विभाग की योजनाएँ प्रभावित हो रही हैं।
आईसीडीएस में महिला पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारियों के खाली पदों के कारण विभाग की समग्र ििस्थ्तयां सीधा प्रभावित हो रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार 55 महिला पर्यवेक्षकों के पदों में से 22 खाली हैं, जबकि 8 परियोजना अधिकारियों में से 5 की जगह खाली पड़ी है। इसी तरह सहायक परियोजना अधिकारियों के 4 पदों में से भी 3 रिक्त हैं। इसकी वजह से सीधे तौर पर गाँवों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर असर पड़ा है। विशेषकर बच्चों का वजन और पोषण स्तर की ट्रैकिंग, गर्भवती, धात्री महिलाओं की देखरेख के साथ ही पोषण अभियान, किशोरी बालिका योजना आदि की गतिविधियों पर सीधा असर पड़ रहा है है।
कार्यालय के कामकाज पर भी असर
विभागीय कार्यालय के स्तर पर भी स्थिति क गंभीर है। मंत्रालयिक कर्मचारियों के 18 पदों में से 10 खाली होने से फाइलों की गति धीमी हो गई है। योजनाओं की रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग में लगातार में विलंब होता है। अधिकारी भी दबी जुबान से स्वीकारते हैं कि रिक्तियाँ लंबे समय से हैं। इस संबंध में मुख्यालय स्तर पर कई बार अवगत कराए जाने के बाद भी खाली पद अब तक नहीं भरे जा सके हैं।

विभागीय पदों की स्थिति पर एक नजर

  • कुल स्वीकृत पदों की संख्या: 105
  • कार्यरत पदों की संख्या: 61
  • रिक्त पदों की संख्या: 44
  • महिला पर्यवेक्षक पदों की स्थिति: 55 में से 22 रिक्त
  • परियोजना अधिकारी पदों की स्थिति: 8 में से 5 रिक्त
  • सहायक परियोजना अधिकारी पदों की स्थिति : 4 में से 3 रिक्त
  • मंत्रालयिक कर्मचारी पदों की स्थिति : 18 में से 10 रिक्ततो कागज पर ही रह जाएंगी योजनाएंमहिला एवं बाल विकास विभाग में लंबे समय से चल रहे खाली पद नहीं भरे जाने के चलते इसका असर सीधा महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी योजनाओं पर पड़ेगा। स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो फिर तो फिर योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजी आंकड़ों की बाजीगिरी में ही उलझकर रह जाएगा। इसका दुष्परिणाम योजनाओं के लाभान्वितों पर पड़ेगा।इनका कहना है…नयुक्तियां निदेशालय स्तर पर ही की जाती है। विभागीय स्तर पदों की खाली स्थिति की जानकारी निदेशालय भेजी जा चुकी है। फिर भी केन्द्रों की गतिविधियों का संचालन एवं मानीटरिंग पूरी की जा रही है।दुर्गा सिंह उदावत, उपनिदेशक, आईसीडीएस नागौर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 09:57 pm

Published on:

30 Sept 2025 09:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur patrika…महिला एवं बाल विकास विभाग में 42 प्रतिशत पद खाली, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विधायक के चेहरे पर कालिख पोतने की घटना पर उपजा आक्रोश

nagaur nagaur news
नागौर

दधिमती माता की निकली सवारी, कपालकुंड पर उमड़े भक्त

nagaur nagaur news
नागौर

नागौर में बेमौसम बारिश से खेतों में खरीफ की फसलें तबाह, कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा – बीमा है तो ​शिकायत दर्ज कराएं  

Rain in Nagaur city
नागौर

परिवार व समाज के साथ पुलिस के लिए भी सिरदर्द बने नशेड़ी, नशा मुक्ति केन्द्र खोलने की मांग बढ़ी

नागौर

Nagaur patrika…सहकारिता को मजबूत करने पर जोर, नागौर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की वार्षिक सभा में हुए महत्वूपर्ण फैसले

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.