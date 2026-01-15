Nagaur patrika…सर्दी में चेंबर्स में गर्म हीटर का लुफ्त ले रहे अधिकारियों को झटका, फील्ड में जाने के मिले आदेश

ग्रीष्मकालीन योजना अब जमीन से ग्रामीणों के सहयोग से होगी तैयार

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रीष्मकालीन जलापूर्ति योजना गांवों के भ्रमण और भौतिक स्थिति के मूल्यांकन के बाद ही तैयार की जाएगी, ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद न हो। इस योजना में ग्रामवार कुल कितनी जलापूर्ति हो रही है, कितने लाभान्वित हो रहे हैं, कितने ग्रामीणों को पानी कम मिल रहा है, और कितने घरों के कनेक्शनों में अब तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसका सीधा उल्लेख करते हुए इसको तथ्यात्मक रूप से तैयार करने के लिए कहा गया है। बताते हैं कि बैठक में ही पीएमसी खंड नोखा के अधिशासी अभियंता और ग्रामीण नावां के कनिष्ठ अभियंता को एपीओ करने के आदेश के बाद विभाग के अधिकारी अब फिलहाल अब फिक्रमंद नजर आने लगे हैं।

अवैध कनेक्शन पर कराएंगे एफआईआर

पेयजल आपूर्ति को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जो अधिकारी कार्य में लापरवाही बरतेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अंतिम छोर तक सभी को पर्याप्त पेयजल पहुंचाने के लिए अवैध जल कनेक्शन हटाने और दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो इसकी जानकारी सीधे उन्हें दी जाए। आगामी गर्मी को देखते हुए आवश्यक सभी कार्य समय पर पूरे करने, जरूरत होने पर नए नलकूप व संबंधित उपकरणों के प्रस्ताव तुरंत भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पर जोर देते हुए नियमित मॉनिटरिंग, क्लोरीनेशन, पानी के सैंपल की जांच और गंदे पानी की किसी भी शिकायत को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी गई है। बताया गया कि संबंधित थाना की ओर से रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करने की स्थिति में इसकी सीधी जानकारी दी जानी चाहिए। प्रभारी मंत्री ने भी कहा था कि इसमें पुलिस की ओर से हीलाहवाली करने की जानकारी भी उनको दी जानी चाहिए। इसलिए अवैध कनेक्शन पर एफआईआर तुरन्त कराई जानी चाहिए।

अभियंताओं को फील्ड में उतरने के लिए चेताया….

नागौर जिले के सभी अभियंताओं को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि प्रभारी मंत्री की बैठक के बाद भी अब किसी ने लापरवाही बरती तो फिर संबंधित अभियंता के लिए मुश्किल की स्थिति बन जाएगी। सभी को फील्ड में जाकर ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनने, और समाधान के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिले के वितरण एवं प्रोजेक्ट के अधीक्षण अभियंताओं को भी स्पष्ट रूप से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।

रामचंद्र राड, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जलदाय विभाग अजमेर