नागौर जिले में सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी, 5 साल में हादसों का ग्राफ 30 फीसदी बढ़ा

गौरतलब है कि नागौर जिले में 394 किमी लम्बाई के तीन राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), 833 किमी लम्बाई के 20 राज्य मार्ग (एसएच) और 1140 किमी लम्बाई की 22 मुख्य जिला सडक़ें(एमडीआर) एवं 10,524 किमी लम्बाई की अन्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें एवं शहरी सड़कें हैं। नागौर जिले में आईआरएडी डाटा एनालिसिस के अनुसार 28 अधिकतम दुर्घटना स्थल (मेजर एक्सीडेंट स्पॉट्स) हैं, जिनमें 14 ब्लैक स्पॉट घोषित हैं। इसके बावजूद पूरे जिले में एक इंटरसेप्टर वाहन हैं, जिससे यातायात पुलिस वाहनों की स्पीड मापकर कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश सड़क हादसे ओवरस्पीडिंग और इंटरसेक्शन (चौराहों) पर लापरवाही के कारण हो रहे हैं। इन स्थलों पर ट्रैफिक सिग्नल, चेतावनी बोर्ड और पुलिस निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता बताई गई है। जिसके लिए तीन इंटरसेप्टर वाहन की आवश्यकता है, इसको लेकर गत दिनों जिला कलक्टर ने संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर जिले को दो इंटरसेप्टर वाहन व 5 स्पीड गन माउटेड मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने की मांग की। ताकि कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।