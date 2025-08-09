भोलेनाथ के जयकारों से शिव की भक्ति में डूबा नागौर

कांवड़ यात्रा की शुरुआत सुबह सवा 7 बजे शक्कर तालाब में पूजा-अर्चना से हुई। पंडित सुनील दाधीच ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गणपति पूजन व सरोवर पूजा करवाया। सुबह करीब सवा 8 बजे शंखनाद कर संत महात्माओं ने कांवड़ यात्रा को रवाना किया। इस यात्रा में 111 किलो की विशाल कांवड़ साथ रही। कांवड़ यात्रा चैनार से विजय वल्लभ चौक, दिल्ली गेट, ए रोड, गांधी चौक, किले की ढाल होती हुई शिवबाड़ी स्थित शानेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। यहां शिवभक्तों ने शानेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। कपिल शर्मा और कैलाश रतावा की टीम पूरे मार्ग में शंखनाद करते चल रही थी।