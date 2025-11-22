नागौर के श्रम निरीक्षकों की आईडी बंद, बाहरी जिलों को थमाया काम, श्रमिक पांच महीने से परेशान

जिले के श्रम विभाग के तीनों श्रम निरीक्षकों की आईडी बिना किसी लिखित कारण के बंद कर देने के कारण हजारों श्रमिकों के काम ठप पड़े हैं। श्रमिक सूरज ने बताया कि 8 जुलाई 2025 से श्रम विभाग में नए पंजीयन, पंजीयन नवीनीकरण तथा पंजीयन में नाम सुधार का काम बंद होने के कारण श्रमिक योजनाओं में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। कार्यालय में जाने पर कर्मचारियों की ओर से यह कहकर रवाना कर दिया जाता है कि अभी यहां से आईडी बंद है तथा आईडी चूरू से चल रही है। जबकि नागौर जिले से चूरू जिले की दूरी ज्यादा होने से सभी श्रमिक चूरू जिले के कार्यालय में जाने में असमर्थ हैं। श्रमिक रामलाल ने बताया कि श्रमिकों के लिए गांव से नागौर आना ही मुश्किल भरा होता है, चूरू जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। श्रमिकों ने बताया कि 10 प्रतिशत कमीशन लेकर कुछ दलाल काम करवा रहे हैं, उन्हीं के काम हो रहे हैं, बाकी कई महीने से इंतजार कर रहे हैं। नागौर में तीन-तीन श्रम निरीक्षक होने के बावजूद विभाग के उच्चाधिकारियों की ओर से चूरू और सीकर के निरीक्षकों को नागौर का चार्ज देने के फैसले ने न केवल पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि कथित कमीशनखोरी को भी बढ़ावा दिया है।