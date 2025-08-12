नागौर पुलिस ने किया 91.60 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा, ठगों का जाल दिल्ली तक

नागौर. नागौर पुलिस ने जिले के साइबर थाने में दर्ज करीब 91.60 लाख रुपए की साइबर ठगी के दो प्रकरणों का ‘ऑपरेशन साइबर शील्ड’ के तहत खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि साइबर ठगी के प्रकरण में आरोपी सौरभ पंत, मुकेश, सुखराम एवं कपिल देव को मेड़ता सिटी के एक निजी स्कूल से गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि इस ठगों का बड़ा गिरोह है, जो पूरे भारत में फैला है, अभी चार आरोपी पकड़े गए हैं, आगे जांच में जो-जो नाम सामने आएंगे उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही ठगी की राशि से जो भी प्रॉपर्टी अर्जित की गई है, उसे भी अटैचमेंट किया जाएगा। इन आरोपियों ने अब तक करीब दस करोड़ की साइबर ठगी आमजन को झांसे में लेकर की है। मुख्य सरगना सौरभ पंत पुत्र जगमोहन पंथ है, जो मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है और जोधपुर व दिल्ली में भी निवास करता है। वर्तमान में यह अजमेर से ठगी कर रहा था। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 कंप्यूटर, 2 लेपटॉप व लेन-देन संबंधी दस्तावेज बरामद किए हैं।