नागौर में अमन और मोहब्बत का पैगाम, ऊंटनी का जुलूस रहा आकर्षण का केंद्र

उर्स की शुरुआत नमाज़-ए-जुहर के बाद मस्जिद-ए-शाहजानी गांधी चौक से हुई, जब अजमेर शरीफ दरगाह से लाई गई चादर को जोधपुर शहर के काज़ी अब्दुल वहीद उस्मानी ने ऊंटनी पर बैठकर तहसील चौक, मच्छियों का चौक, बाज़ारवाड़ और माही दरवाज़ा होते हुए दरगाह तक पहुंचाया। दरगाह के सदर हाजी शमशेर खान और अन्य सदस्यों की मौजूदगी में अब्दुल वहीद उस्मानी ने मजार-ए-मुबारक पर चादर पेश की। रास्ते में जगह-जगह स्थानीय नागरिकों ने जुलूस का स्वागत किया और मिठाई, शरबत तथा चाय का वितरण किया। जुलूस के दौरान ‘हजऱत हमीदुद्दीन नागौरी जिंदाबाद’, ‘अमन का पैगाम - सूफी दरगाह से आम’ जैसे नारे गूंजते रहे। शहर का माहौल पूरी तरह धार्मिक उत्साह और सद्भाव से भरा रहा। मुस्लिम समाज के साथ-साथ अन्य धर्मों के लोगों ने भी इस अवसर पर भाग लेकर गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल पेश की। उर्स के अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। जुलूस के दौरान व दरगाह परिसर एवं आस-पास के इलाकों में पुलिसकर्मी तैनात रहे।