जिम्मेदारों की लापरवाही : जिला चिकित्सालय में आग लगी तो हो जाएगा बड़ा हादसा

नागौर. जिला मुख्यालय के पंडित जेएलएन राजकीय जिला अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी वजह बनेगा पिछले करीब दो साल से नकारा पड़ा फायर फाइटिंग सिस्टम। अस्पताल भवन में लाखों रुपए से लगाया गया सेंट्रल फायर फाइटिंग सिस्टम पिछले काफी समय से खराब पड़ा है। इसके बावजूद जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं। जिम्मेदारों की अनदेखी का आलम यह है कि फायर फाइटिंग सिस्टम की वितरण प्रणाली में लगे पाइप, नोजल, वाल्व और सिलेंडर आदि कई जगह से गायब हो चुके हैं। अस्पताल में डिटेक्शन सिस्टम भी नहीं लगा है, जबकि फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम में डिटेक्शन सिस्टम रक्षा की पहली आवश्यकता होती है। इसमें हीट सेंसर, स्मोक डिटेक्टर और अलार्म आदि शामिल हैं, जो आग या धुएं की उपस्थिति का पता लगाकर सायरन बजाते हैं।