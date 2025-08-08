नई शिक्षा नीति बनी लेटलतीफी का पर्याय : देरी से चल रही है उच्च शिक्षा की रेलगाड़ी

गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किया गया एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इसका उद्देश्य शिक्षा को और अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और छात्रों के लिए उपयोगी बनाना है, लेकिन फिलहाल यह नीति छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी होने की बजाए दुविधा बनी हुई है। पहले जहां स्नातक की डिग्री तीन साल में पूरी होती थी और हर साल फरवरी-मार्च में परीक्षा के बाद जून-जुलाई में परिणाम जारी करके अगली कक्षा के आवेदन भरवाने के बाद अगस्त तक नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो जाती थी, लेकिन जब से नई शिक्षा नीति लागू की गई है, तब से एक साल में एक सेमेस्टर ही पूरा नहीं हो रहा है।