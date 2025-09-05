“निर्मल’ सोच ने 9 साल में 120 विद्यार्थियों को दिलाई सरकारी नौकरी

व्याख्याता शर्मा 2007 से 2016 तक छोटे स्तर पर कुछ छात्रों को किराये के कमरों में रखकर मार्गदर्शन देते थे। इसके बाद 2016 में वीआर नाम से संस्थान स्थापित की। विशेष रूप से इस संस्थान में न तो कोई शिक्षक है, न कोई विद्यार्थी। यह छात्र-शिक्षक जैसे औपचारिक संबंधों से अलग एक संस्थान है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी वे ही छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहां छात्र को छात्र नहीं कहकर स्टार कहा जाता है और शिक्षक को आइकन। कक्षा में 40-45 स्टार्स की निश्चित संख्या रहती है। वे परस्पर एक-दूसरे का सहयोग कर आगे बढ़ते हैं।