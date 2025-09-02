ऑपरेशन त्रिनेत्र : नागौर पुलिस की 264 टीमों ने 7 दिन में 636 स्थानों पर दबिश दी, 289 अपराधी गिरफ्तार

नागौर. नागौर पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कार्रवाई करते हुए सात दिन में 636 स्थानों पर दबिश देकर अवैध गतिविधियों में लिप्त एवं जघन्य अपराधों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ कर कुल 289 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट, अवैध शराब, आर्म्स एक्ट तथा अन्य एक्ट के कुल 21 प्रकरण दर्ज कर 22 अपराधी गिरफ्तार किए। इसी प्रकार अभियान के तहत कई गई नाकाबंदी के दौरान 24 वाहनों को एमवी एक्ट में जब्त किया गया तथा 620 वाहनों का चालान काटकर 1,29,600 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
अवैध गतिविधियों में लिप्त, स्थाई वारण्टी एवं जघन्य अपराधों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा एवं अजमेर रेंज के महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह के निर्देशन नागौर एसपी मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में नागौर जिले में एक सप्ताह का ‘ऑपरेशन त्रिनेत्र’ चलाया गया। इसके तहत एएसपी सुमित कुमार, एएसपी नूर मोहम्मद व एएसपी प्रवेन्द्र महला को वृत्ताधिकारियों, थानाधिकारियों एव आसूचना अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर थानेवार टास्क दिया गया। कार्ययोजना के तहत जिलेभर में गठित 284 टीमों ने सात दिन में 636 स्थानों पर दबिश देकर कुल 289 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।एसपी कच्छावा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में ऐसे लोग शामिल हैं, जो विभिन्न प्रकरणों में वांछित, ईनामी अपराधी, एचएच स्थायी वारण्टी, मफरूर सामान्य प्रकरणों में वांछित तथा चोरी, नकबजनी, मारपीट, अवैध मादक पदार्थ, लूट जैसी घटना का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अभियान के तहत नाकाबंदी में कुल 1335 वाहनों को चैक कर 24 वाहनों को एमवी एक्ट में जब्त किया तथा 620 वाहनों का चालान कर 1,29,600 रुपए की जुर्माना राशि वसूली ।
3100 किलो डोडा पकड़ा
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 3 प्रकरण दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 3100 किलो अवैध डोडा-पोस्त व 5.35 ग्राम स्मैक जब्त की। इसी प्रकार आबकारी एक्ट के कुल 11 मामले दर्ज कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य मामलों में 7 प्रकरण दर्ज कर 9 जनों को गिरफ्तार किया।
नागौर. एसीबी चौकी नागौर इकाई ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए जिले की रियांबड़ी तहसील क्षेत्र के भंवाल के पटवारी को 9500 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी नागौर को शिकायत मिली कि परिवादी के पैतृक कृषि भूमि के आपसी सहमति से किए गए बंटवारे की तरमीम करने की एवज में पटवारी सुरेश कुमार मेघवाल 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। मामले में 29 अगस्त को एसीबी ने सत्यापन करवाया। इसके बाद ट्रेप की कार्रवाई में नागौर चौकी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी के नेतृत्व में टीम ने भंवाल पटवारी सुरेश कुमार को 9500 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। 500 रुपए वापस लौटाएट्रेप के दौरान परिवादी जब 10 हजार रुपए रिश्वत पटवारी को दे रहा था। उस समय परिवादी के आग्रह पर आरोपी ने दस हजार की राशि में से पांच सौ रुपए उसे लौटा दिए।