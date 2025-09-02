ऑपरेशन त्रिनेत्र : नागौर पुलिस की 264 टीमों ने 7 दिन में 636 स्थानों पर दबिश दी, 289 अपराधी गिरफ्तार

अवैध गतिविधियों में लिप्त, स्थाई वारण्टी एवं जघन्य अपराधों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा एवं अजमेर रेंज के महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह के निर्देशन नागौर एसपी मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में नागौर जिले में एक सप्ताह का ‘ऑपरेशन त्रिनेत्र’ चलाया गया। इसके तहत एएसपी सुमित कुमार, एएसपी नूर मोहम्मद व एएसपी प्रवेन्द्र महला को वृत्ताधिकारियों, थानाधिकारियों एव आसूचना अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर थानेवार टास्क दिया गया। कार्ययोजना के तहत जिलेभर में गठित 284 टीमों ने सात दिन में 636 स्थानों पर दबिश देकर कुल 289 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।एसपी कच्छावा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में ऐसे लोग शामिल हैं, जो विभिन्न प्रकरणों में वांछित, ईनामी अपराधी, एचएच स्थायी वारण्टी, मफरूर सामान्य प्रकरणों में वांछित तथा चोरी, नकबजनी, मारपीट, अवैध मादक पदार्थ, लूट जैसी घटना का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अभियान के तहत नाकाबंदी में कुल 1335 वाहनों को चैक कर 24 वाहनों को एमवी एक्ट में जब्त किया तथा 620 वाहनों का चालान कर 1,29,600 रुपए की जुर्माना राशि वसूली ।