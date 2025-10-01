Patrika LogoSwitch to English

नागौर

रणकपुर एक्सप्रेस के एसी कोच से यात्री के लाखों के जेवरात व नकदी उड़ाई, एक महिला आरोपी गिरफ्तार

महिला यात्री के जेवरात सहित नकदी चोरी के मामले में जीआरपी ने खुलासा करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया

less than 1 minute read

नागौर

image

Mahendra Trivedi

Oct 01, 2025

दादर- हनुमानगढ़ रणकपुर एक्सप्रेस के एसी कोच में दस दिन पूर्व एक महिला यात्री के जेवरात सहित नकदी चोरी के मामले में जीआरपी ने खुलासा करते हुए एक महिला आरोपी नर्मदा राजपुरोहित को गिरफ्तार किया है। उससे करीब छह लाख तीस हजार के जेवरात व नकदी भी बरामद की गई है।

यात्रियों पर जताया संदेह

मेड़ता रोड जीआरपी थानाधिकारी श्रवणलाल ने बताया कि गुजरात के सूरत जिले के गोडादरा निवासी संगीतादेवी शर्मा हाल नोखा ने 22 सितंबर को रिपोर्ट पेश की। जिसमें बताया कि वह 20 सितंबर को ट्रेन नंबर 14708 में सूरत से बीकानेर के लिए रवाना हुई थी। उसका रिजर्वेशन ट्रेन के कोच नंबर बी-5 में 25 नंबर सीट पर था। ट्रेन सूरत से रवाना होने के बाद वह अपनी सीट पर सो गई , इस दौरान रात करीब एक बजे वॉशरूम जाकर आई थी। सुबह करीब सात बजे ट्रेन गोटन पहुंची तब नींद खुली तो देखा कि उसका पर्स गायब था। केबिन की दो सवारी गोटन व दो जोधपुर में उतरी थी। पर्स में नौ हजार आठ सौ रुपए नकद, सोने के जेवरात रखड़ी सेट, झूमके, मंगलसूत्र, नाक की बालिया, टॉप्स आदि थे। पीडि़ता ने आरोप लगाया कि उसके साथ यात्रा कर रहे यात्रियों ने ही चोरी की है। जीआरपी मेड़ता रोड ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई भोमाराम को सौंपी।

मोबाइल लोकेशन से लगाया पता

थानाधिकारी ने बताया कि जीआरपी ने आरक्षण चार्ट प्राप्त करने के बाद यात्रियों के बारे जानकारी जुटाई। साथ ही मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच की। टीम ने मामले में पाली जिले के गुड़ा एंदला थानाक्षेत्र के चौधरियों का बास किरवा निवासी नर्मदा राजपुरोहित को गिरफ्तार किया। जीआरपी उससे अन्य चोरी के मामलों को लेकर पूछताछ कर रही है।

नागौर

