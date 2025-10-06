बाजार में नकली नोट चला रहे थे तीन युवक, पुलिस ने दबोचा

लाडनूं.नकली नोट के साथ गिरफ्तार किये गए आरोपी
13 हजार रुपए के नकली नोट बरामद, तीन गिरफ्तार
लाडनूं. त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ती भीड़ का फायदा उठाकर नकली नोट चलाने की कोशिश करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गौशाला तिराहा पर शनिवार शाम को जागरूक दुकानदारों ने नकली नोट होने का संदेह होने पर डिप्टी ऑफिस में कार्यरत कांस्टेबल बाबुलाल जाट को सूचना दी। इसके बाद पुलिस उप अधीक्षक विक्की नागपाल की टीम मौके पर पहुंची और तीन आरोपियों को धर दबोचा।
गिरफ्तार आरोपियों में पप्पूराम पूनियां पुत्र पोकरराम जाट और भागुराम पुत्र पेमाराम जाट निवासी सारोठिया थाना सुजानगढ़, तथा धर्मेन्द्र पुत्र मांगीलाल जाट निवासी बारनीखूर्द थाना आसोप शामिल हैं। युवकों की तलाशी लेने पर 500-500 रुपए के कुल 26 जाली नोट बरामद किए गए, जिनकी कुल राशि 13 हजार रुपए है।
छोटी दुकानों पर चला रहे थे नोट
पुलिस उप अधीक्षक विक्की नागपाल ने बताया कि युवक बाजार में दुकानदारों से छोटी-छोटी खरीदारी कर 500 रुपए के नोट देकर छुट्टे पैसे ले रहे थे। जांच में बरामद नोटों में कई नोटों के सीरियल नंबर समान पाए गए और रगड़ने पर कलर फैलने लगा, जिससे स्पष्ट हुआ कि ये सभी नोट नकली हैं।
तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अन्य इलाकों में भी नकली नोट चलाने का प्रयास कर चुके हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये नोट कहां से छापे गए या प्राप्त किए गए हैं और क्या इनके पीछे कोई बड़ा गिरोह तो नहीं है। थानाधिकारी महीराम बिश्नोई ने बताया कि नकली नोट चलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
