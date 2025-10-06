बाजार में नकली नोट चला रहे थे तीन युवक, पुलिस ने दबोचा

तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अन्य इलाकों में भी नकली नोट चलाने का प्रयास कर चुके हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये नोट कहां से छापे गए या प्राप्त किए गए हैं और क्या इनके पीछे कोई बड़ा गिरोह तो नहीं है। थानाधिकारी महीराम बिश्नोई ने बताया कि नकली नोट चलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।