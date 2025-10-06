Patrika LogoSwitch to English

नागौर

बाजार में नकली नोट चला रहे थे तीन युवक, पुलिस ने दबोचा

लाडनूं. त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ती भीड़ का फायदा उठाकर नकली नोट चलाने की कोशिश करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

नागौर

image

Ravindra Mishra

Oct 06, 2025

लाडनूं.नकली नोट के साथ गिरफ्तार किये गए आरोपी

13 हजार रुपए के नकली नोट बरामद, तीन गिरफ्तार

लाडनूं. त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ती भीड़ का फायदा उठाकर नकली नोट चलाने की कोशिश करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गौशाला तिराहा पर शनिवार शाम को जागरूक दुकानदारों ने नकली नोट होने का संदेह होने पर डिप्टी ऑफिस में कार्यरत कांस्टेबल बाबुलाल जाट को सूचना दी। इसके बाद पुलिस उप अधीक्षक विक्की नागपाल की टीम मौके पर पहुंची और तीन आरोपियों को धर दबोचा।

गिरफ्तार आरोपियों में पप्पूराम पूनियां पुत्र पोकरराम जाट और भागुराम पुत्र पेमाराम जाट निवासी सारोठिया थाना सुजानगढ़, तथा धर्मेन्द्र पुत्र मांगीलाल जाट निवासी बारनीखूर्द थाना आसोप शामिल हैं। युवकों की तलाशी लेने पर 500-500 रुपए के कुल 26 जाली नोट बरामद किए गए, जिनकी कुल राशि 13 हजार रुपए है।

छोटी दुकानों पर चला रहे थे नोट

पुलिस उप अधीक्षक विक्की नागपाल ने बताया कि युवक बाजार में दुकानदारों से छोटी-छोटी खरीदारी कर 500 रुपए के नोट देकर छुट्टे पैसे ले रहे थे। जांच में बरामद नोटों में कई नोटों के सीरियल नंबर समान पाए गए और रगड़ने पर कलर फैलने लगा, जिससे स्पष्ट हुआ कि ये सभी नोट नकली हैं।

तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अन्य इलाकों में भी नकली नोट चलाने का प्रयास कर चुके हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये नोट कहां से छापे गए या प्राप्त किए गए हैं और क्या इनके पीछे कोई बड़ा गिरोह तो नहीं है। थानाधिकारी महीराम बिश्नोई ने बताया कि नकली नोट चलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

Updated on:

06 Oct 2025 02:20 pm

Published on:

06 Oct 2025 02:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / बाजार में नकली नोट चला रहे थे तीन युवक, पुलिस ने दबोचा

केवी के लिए नगरपालिका को मिली भूमि

नागौर

थैलों में चल रहे पशु चिकित्सालय : 68 के पास न पट्टे, न भवन, 95 के पास पट्टे हैं पर भवन नहीं

गुढ़ा भगवानदास के पशु चिकित्सालय भवन की गत दिनों पट्टियां तक गिर गईं।
नागौर

Rajasthan: प​त्नी के मरते ही पति ने भी दी जान, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार; गांव में पसरा मातम

नागौर

Nagaur : कोई मुख्यमंत्री या राज्यपाल आए तो चमका दो सड़कें, टैक्स देने वाली जनता की परवाह नहीं

नागौर

राज्यमंत्री के बोल: राजस्थान में मंत्रिमंडल के खाली पदों की वैकेंसी निकली हुई है, जल्द ही भरे जाएंगे

