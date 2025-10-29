Rajasthan Krishi Mandi: जीरे के भावों में तेजी के आसार, एक दिन में 500 रुपए बढे दाम, 8000 कट्टे हुई ग्वार की आवक

मंडी व्यापारी भंवरलाल कड़वासरा ने बताया कि मंडी में खरीफ के मूंग के साथ-साथ ग्वार की आवक भी बढ़ी है। मंडी में 8 हजार कट्टे ग्वार के पहुंचे। व्यापारियों के अनुसार अब आगामी दिनों में आवक में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। क्योंकि किसान रबी की बुवाई में व्यस्त होने के कारण फिर मंडी नहीं आ पाएंगे। ऐसे में वे पहले ही अपनी उपज बेचकर रबी की नई उपज की बुवाई करेंगे।