Rajasthan Krishi Mandi: जीरे के भावों में तेजी के आसार, एक दिन में 500 रुपए बढे दाम, 8000 कट्टे हुई ग्वार की आवक

Jeera Price: भाव पहले 19 से 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल थे। जो बढ़कर 21 से साढ़े 21 हजार रुपए तक पहुंच गए हैं। व्यापारिक सप्ताह के दूसरे दिन मंडी में जीरे के भावों में 500 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल देखने को मिला।

नागौर

image

Akshita Deora

Oct 29, 2025

Jeera-Mandi-Bhav-2

File Photo: Patrika

Agricultural Mandi News: कृषि उपज मंडी में एक बार फिर जीरा पिछले साल की तरह रंगत की चाल चल रहा है। अब यह तो नहीं कहा जा सकता कि वैसे रिकॉर्ड बनेंगे। लेकिन हां, भावों में भी तेजी के आसार है। मंडी में मंगलवार को जीरे के भाव एक ही दिन में 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए। न्यूनतम भावों में भी जीरा 150 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा।

मंडी व्यापार एवं उद्योग संघ अध्यक्ष हस्तीमल डोसी ने बताया कि इस बार कम बुवाई और उत्पादन की आशंका के मद्देनजर मंडी में जीरे के भावों में पिछले एक सप्ताह से रंगत देखने को मिल रही है। मंडी में जीरा इस सीजन में फिर उच्चतम स्तर तक पहुंच रहा है।

भाव पहले 19 से 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल थे। जो बढ़कर 21 से साढ़े 21 हजार रुपए तक पहुंच गए हैं। व्यापारिक सप्ताह के दूसरे दिन मंडी में जीरे के भावों में 500 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल देखने को मिला। जीरे के अधिकतम भाव 22000 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं निम्न या एवरेज क्वालिटी के जीरे में भी 150 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मंडी में ग्वार की आवक बढ़ी

मंडी व्यापारी भंवरलाल कड़वासरा ने बताया कि मंडी में खरीफ के मूंग के साथ-साथ ग्वार की आवक भी बढ़ी है। मंडी में 8 हजार कट्टे ग्वार के पहुंचे। व्यापारियों के अनुसार अब आगामी दिनों में आवक में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। क्योंकि किसान रबी की बुवाई में व्यस्त होने के कारण फिर मंडी नहीं आ पाएंगे। ऐसे में वे पहले ही अपनी उपज बेचकर रबी की नई उपज की बुवाई करेंगे।

Published on:

29 Oct 2025 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan Krishi Mandi: जीरे के भावों में तेजी के आसार, एक दिन में 500 रुपए बढे दाम, 8000 कट्टे हुई ग्वार की आवक

