रेगिस्तानी माटी की पुकार: नागौर में पर्यावरण संरक्षण व हरित भविष्य की ओर बढ़ते कदम

नागौर. राजस्थान के हृदय स्थल में बसा नागौर जिला सूखे और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच संरक्षण की एक नई कहानी लिख रहा है। ऐतिहासिक रूप से जल संकट और विपरीत मौसमी परिस्थितियों का सामना करने वाला यह क्षेत्र, अब सामुदायिक जन भागीदारी, तकनीक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति के दम पर अपनी धरती को संवारने में जुटा है। नागौर जिले में पिछले 10-15 वर्षों में पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, वे अनुकरणीय हैं। पौधे लगाने से लेकर उसे पेड़ बनाने में आमजन की ओर से जो मेहनत और प्रयास किए जा रहे हैं, वे जिम्मेदार विभागों की नाकामी को भी ढंक रहे हैं। हालांकि यह भी सही है कि जिले में लाइम स्टोन, बजरी, जिप्सम सहित अन्य खनिजों का अंधाधुंध अवैध खनन से पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है।