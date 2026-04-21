सुनील सांखला मारपीट प्रकरण के विरोध में सड़क पर उतरा माली समाज, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

समाज के लोगों ने ज्ञापन में 17 अप्रेल को कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर का हवाला देते हुए कहा कि ताऊसर निवासी सुनील सांखला के साथ गंभीर आपराधिक घटना हुई थी। इसके बावजूद पुलिस ने आरोपियों को मामले में गिरफ्तार नहीं किया है। केवल शांतिभंग में गिरफ्तारी दिखाकर हाथों-हाथ जमानत पर छोड़ दिया, जबकि मामला जघन्य अपराध से जुड़ा है। आरोपियों ने गंभीर मारपीट के बाद उसे मरा हुआ समझकर फेंक दिया था। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद भी पीडि़त परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। पुलिस इसमें लीपापोती कर रही है, अब तक न तो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और न ही लूटी गई नकदी व मोबाइल बरामद किया गया। ज्ञापन में समाज के लोगों ने मुख्य आरोपी पवन देवड़ा पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरोपी नशा करता है और सुनील को पिछले काफी समय से धमका रहा था। ज्ञापन देने वाले माली समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और लूटी गई संपत्ति की बरामदगी सुनिश्चित की जाए, ताकि पीडि़त परिवार को न्याय मिल सके।