किन्नर सम्मेलन में होता है रिश्तों का ‘पुनर्जन्म’ : जहां खून से नहीं, दिल से बनते हैं रिश्ते

नागौर में आयोजित हो रहे अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन में भाग ले रही अजमेर की गद्दीपति सलोनी बाई कहती हैं - ‘हमारे लिए खून के रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण दिल के रिश्ते हैं, जो इन्हीं सम्मेलनों में बनते हैं। इन सम्मेलनों में ही हमारे रिश्ते बनते हैं। जब किसी किन्नर को बहन बनाते हैं तो पंचों की मौजूदगी में एक गिलास से दूध पिलाया जाता है। भाई-बहन मां का दूध पीते हैं, लेकिन हम ऐसे सम्मेलन में एक गिलास से एक-दूसरे का जूठा दूध पीते हैं और वहीं से नए रिश्ते की शुरुआत होती है। जूठा दूध पीने से नई बहन मिलती है, इसके बाद मां, मौसी, बुआ के रिश्ते भी बन जाते हैं।