Video : पर्यटकों के बनी ‘कुरजां’ होटल में स्मैकची लगा रहे ‘कस’

दरवाजे-खिड़कियां व फर्नीचर ले गए लोग, अब मंडराते हैं मवेशी, आरटीडीसी की कुरजां होटल चढ़ी उदासीनता की भेंट, छत पर उग गई झाडिय़ां

- राजस्थान पर्यटन विकास निगम की अनदेखी का परिणाम, पर्यटन को बढ़ावा देने की केवल बातें, सरकार के पास पर्यटकों को रोकने के इंतजाम नहीं

RTDC hotel built in Nagaur is falling into ruins