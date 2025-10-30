शूटर गणपत ने किया पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास

कुचामनसिटी. व्यापारी रमेश रुलानिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर गणपत गुर्जर ने बुधवार को मौका निरीक्षण के दौरान पुलिस की कस्टडी से भागने का प्रयास किया। इस दौरान गिरने के कारण वह चोटिल हो गया। उसे पुलिस ने पकड़कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि वारदात के सभी आरोपी पुलिस रिमांड पर है। इस दौरान पुलिसमहकमे में हडक़ंप मच गया।