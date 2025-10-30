Patrika LogoSwitch to English

शूटर गणपत ने किया पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास

कुचामनसिटी. व्यापारी रमेश रुलानिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर गणपत गुर्जर ने बुधवार को मौका निरीक्षण के दौरान पुलिस की कस्टडी से भागने का प्रयास किया। इस दौरान गिरने के कारण वह चोटिल हो गया।

नागौर

image

Ravindra Mishra

Oct 30, 2025

nagaur nagaur news

कुचामनसिटी. अस्पताल में भर्ती आरोपी गणपत गुर्जर।

- गिरने से पैर में लगी चोट, जिला अस्पताल में उपचार जारी

- रुलानिया हत्याकांड का है मुख्य आरोपी

कुचामनसिटी. व्यापारी रमेश रुलानिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर गणपत गुर्जर ने बुधवार को मौका निरीक्षण के दौरान पुलिस की कस्टडी से भागने का प्रयास किया। इस दौरान गिरने के कारण वह चोटिल हो गया। उसे पुलिस ने पकड़कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि वारदात के सभी आरोपी पुलिस रिमांड पर है। इस दौरान पुलिसमहकमे में हडक़ंप मच गया।

पुलिस वारदात की कडिय़ों को जोडऩे और परिस्थितियों को समझने के लिए मुख्य आरोपी को मौके पर लेकर गई थी। पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि आरोपी ने भागने का प्रयास क्यों और कैसे किया।

कपड़े-मोबाइल बताया फेंकना

सूत्रों के अनुसार शूटर गणपत गुर्जर ने पुलिस को अनुसंधान के दौरान हत्या की वारदात के बाद बवलीगुढा में कपड़े और मोबाइल फेंकने की जानकारी दी। इसलिए पुलिस गणपत को मौके पर ले गई थी। इस दौरान उसने पुलिस का चकमा देकर भागने का प्रयास किया।

इनका कहना

आरोपी को मौका निरीक्षण के लिए बवलीगुढा ले गए थे। वहां इधर-उधर जाते समय उसने भागने का प्रयास किया। लेकिन गिरने के कारण पैर में चोट लगे से सफल नहीं हो सका। उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

सतपालसिंह, एचएचओ, कुचामन सिटी थाना।

