राजस्थान के दो पूर्व विधायकों की बढ़ सकती है मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 14 दिन में मांगा जवाब

मंगलवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा से पूछा कि क्या सरकार अब भी अभियोजन वापसी के फैसले पर कायम है। कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है कि वह इस पर अपना अंतिम रुख स्पष्ट करे। अब राजस्थान सरकार को अपने फैसले की समीक्षा कर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। मामला दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई के लिए आएगा, जब कोर्ट यह तय करेगा कि विधायकों के खिलाफ मुकदमा वापसी का निर्णय सही था या नहीं।