फसल खराबे का आकलन करने को कलक्टर ने गठित की कमेटी, अधिकारियों को दिए एसओपी का पालन करने के निर्देश

मंगलवार को इस संबंध में उपखंड अधिकारियों ने राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठकें ली। नागौर एसडीएम गोविन्दसिंहभींचर ने पंचायत समिति सभागार में फसल खराबा के संबंध में तहसीलदार नागौर, राजस्व कर्मचारियों व सहायक कृषि अधिकारियों व फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी व सहायक कृषि अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र के किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेकर जिन काश्तकारों ने फसल का बीमा करवाया गया है, उनको बीमा ऐप से शिकायत करने, चेट बॉक्स के माध्यम से वाट्सएप नंबर 7065514447 पर शिकायत करने एवं टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज कराने के संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों की फसल खराबे के संबंध में सर्वे कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि तहसील क्षेत्र में 2-3 दिन हुई बारिश से लगभग 50 से 70 प्रतिशत तक खराबा हुआ है।