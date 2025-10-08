Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

फसल खराबे का आकलन करने को कलक्टर ने गठित की कमेटी, अधिकारियों को दिए एसओपी का पालन करने के निर्देश

बीमित क्षेत्र का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र प्रभावित होने पर सेम्पल आधार पर सर्वे कर फसल बीमा आवरण का लाभ कृषकों को दिलाने के निर्देश

2 min read

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Oct 08, 2025

moong kharaba

नागौर. जिले में हुई बेमौसम की बारिश से खरीफ की फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट देने के लिए जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने तहसीलदार की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय कमेटी गठित की है, जो फसल खराबे की रिपोर्ट तैयार करके पेश करेगी।

कलक्टर ने में बताया कि चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान के लिए फसल कटाई के बाद अधिकतम 14 दिन में बीमित कृषकों को बीमा क्लेम उपलब्ध कराने का नियम हैं। बीमित किसानों को नियमानुसार अनुसार बीमा क्लेम का लाभ देने के लिए आयुक्त, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के स्तर अनुमोदित पोस्ट हॉर्वेस्ट हानि के लिए मानक प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाना है।

तहसीलदार की अध्यक्षता में बनाई कमेटी

मानक प्रक्रिया व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जिले में 28 सितम्बर के बाद हुई बेमौसमी बारिश के कारण किसानों की कटी एवं खेतों में सुखाने के लिए रखी फसलों के नुकसान का विश्लेषण करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसमें संबंधित तहसीलदार अध्यक्ष तथा संबंधित सहायक कृषि अधिकारी व जिले के लिए अधिसूचित बीमा कंपनी का प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

10 को होगी डीएलजेसी की बैठक

कमेटी को रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार (भू,अ). नागौर एवं संयोजक, डीएलजेसीकाे प्रस्तुत करनी होगी। तहसीलदार (भू.अ.) नागौर को निर्देश दिए हैं कि बीमित क्षेत्र का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र प्रभावित होने पर सेम्पल आधार पर सर्वे कर फसल बीमा क्लेम का लाभ कृषकों को दिलवाने व अग्रिम कार्रवाई के लिए डीएलजेसी की बैठक 10 अक्टूबर रखी गई है।

उपखंड स्तर पर हुई बैठकें

मंगलवार को इस संबंध में उपखंड अधिकारियों ने राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठकें ली। नागौर एसडीएम गोविन्दसिंहभींचर ने पंचायत समिति सभागार में फसल खराबा के संबंध में तहसीलदार नागौर, राजस्व कर्मचारियों व सहायक कृषि अधिकारियों व फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी व सहायक कृषि अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र के किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेकर जिन काश्तकारों ने फसल का बीमा करवाया गया है, उनको बीमा ऐप से शिकायत करने, चेट बॉक्स के माध्यम से वाट्सएप नंबर 7065514447 पर शिकायत करने एवं टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज कराने के संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों की फसल खराबे के संबंध में सर्वे कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि तहसील क्षेत्र में 2-3 दिन हुई बारिश से लगभग 50 से 70 प्रतिशत तक खराबा हुआ है।

पत्रिका ने उठाया मुद्दा

बेमौसम बारिश से जिलेभर में हुए फसल खराबे को लेकर राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए। उसके बाद जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में सरकार को अवगत करवाते हुए किसानों को राहत देने की मांग की। पत्रिका ने बताया कि जिले में 28 सितम्बर के बाद अलग-अलग समय हुई बारिश से मूंग की ज्यादातर फसल नष्ट हो गई है, वहीं अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. ज्योति मिर्धा व भाजपा जिलाध्यक्ष रामधन पोटलिया ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर नागौर जिले में हुए फसल खराबे से अवगत कराया। मिर्धा ने प्रशासनिक स्तर पर टीमें गठित कर सर्वे करवाने एवं किसानों को आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2025 10:42 am

Published on:

08 Oct 2025 10:40 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / फसल खराबे का आकलन करने को कलक्टर ने गठित की कमेटी, अधिकारियों को दिए एसओपी का पालन करने के निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नागौर के जेएलएन अस्पताल में फायर ड्रिल नहीं, अग्निशमन यंत्र जर्जर, क्या सुरक्षित हैं हमारे मरीज?

JLN Hospital Nagaur
नागौर

बाजार में नकली नोट चला रहे थे तीन युवक, पुलिस ने दबोचा

nagaur nagaur news
नागौर

केवी के लिए नगरपालिका को मिली भूमि

nagaur nagaur news
नागौर

थैलों में चल रहे पशु चिकित्सालय : 68 के पास न पट्टे, न भवन, 95 के पास पट्टे हैं पर भवन नहीं

गुढ़ा भगवानदास के पशु चिकित्सालय भवन की गत दिनों पट्टियां तक गिर गईं।
नागौर

Rajasthan: प​त्नी के मरते ही पति ने भी दी जान, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार; गांव में पसरा मातम

couple-commits-suicide
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.