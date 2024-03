लंदन में होगा खो-खो का पहला विश्व कप, आयोजन में नागौर का होगा विशेष योगदान

ग्रामीण खेल खो-खो को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, इंग्लैंड के खो-खो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं नागौर के डॉ. प्रहलाद फरड़ोदा

- इंटरनेशनल खो-खो फेडरेशन के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल की डॉ. फरड़ोदा के साथ दिल्ली में हुई बैठक

The first Kho-Kho World Cup will be held in London