बालिका का शव कब्र से निकलवाया, मेडिकल बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम

मौके पर मौजूद पूर्व प्रधान पूनाराम मेघवाल ने कहा कि बालिका को न्याय दिलाने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे, ताकि इस तरह के झोलाछाप चिकित्सक फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। मृतका के चाचा की रिपोर्ट पर उपखण्ड अधिकारी सुनील पंवार ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाने के आदेश दिए थे। थानाधिकारी श्यामसुन्दर ने शनिवार सुबह बालिका का शव कब्र से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां मेडिकल बोर्ड में शामिल चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि शव को वापस दफना दिया है। विसरा सेम्पल की रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्यवाही होगी।